VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Türkiye hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır'
Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
Dev proje için teyakkuzdalar
İkinci kız yolda!
Eymen için ayakta
Şaşırtan özel hayat açıklaması
Futbol tutkunundan forma müzesi
Oyuncak evinde herşey bedava
Öğretmenlerden hayat dersi
108'lik nineden uzun yaşamın sırrı: sabah çorbası ve hareket
66 yaşında ney üflemeyi öğrendi
Gönüllü mutluluk
Krizin ortasında kritik gelişme!
''Değişen uluslararası dengeler Türkiye ile ilişkimizde çok ciddi fırsatlar oluşturabilir''
Et ihracatına kısıtlama
Masada 6 başlık var
Biden duyurdu: AB ile anlaştık
Lavrov: Rusya'ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan ettiler
Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
MIXX Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
25 Mart 2022 Cuma 18:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 18:15:00

Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

İlçeye bağlı 54 haneli Akhasan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kış döneminde kimsenin bulunmadığı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede, 6 evin daha risk altında olduğu, bu nedenle evlerin tahliye edilmesi gerektiği belirlendi.

Drone ile bölgede modelleme yaparak köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri, tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi.

Etiketler : AFAD ekipleri Drone toprak kayması Çankırı
Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması

Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması
Ayrılık kararı

Ayrılık kararı
İkinci kez karantinada

İkinci kez karantinada
Çelik'ten hediye!

Çelik'ten hediye!
İyi insan olmak için çabalıyorum

İyi insan olmak için çabalıyorum
Fotoşopla boyunu uzattı

Fotoşopla boyunu uzattı
Tiyatroyu para için yapmıyorum

Tiyatroyu para için yapmıyorum
Onların tebessümü dünyalara bedel

Onların tebessümü dünyalara bedel
4 milyon barajını geçti

4 milyon barajını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER