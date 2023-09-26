Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde ormanlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
IHA'da yer verilen habere göre, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyündeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere bölgeye, helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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