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27 Aralık 2023 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 16:14:00

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : AFAD DEPREM ÇANKIRI
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