27 Aralık 2023 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 16:14:00
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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