VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Husiler: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubumuz öldü
PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı
Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit
Hakem Halil Umut Meler yeniden sahalara dönüyor
İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
İsrail'e açılan "soykırım" davasının duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor
12 Ocak 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 13:30:00

Candan kardeşler soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşlerin tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, müşteki ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüphelinin daha kimlik ve adreslerini belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CANDAN KARDEŞLER DE TUTUKLANMIŞTI

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2021'den itibaren yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması çerçevesinde 3 Mayıs 2023'te de 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Son operasyonda yakalanan 3 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Etiketler : soruşturma dolandırıcılık nihal candan bahar candan
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX