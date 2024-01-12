Candan kardeşler soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, müşteki ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüphelinin daha kimlik ve adreslerini belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CANDAN KARDEŞLER DE TUTUKLANMIŞTI



Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2021'den itibaren yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması çerçevesinde 3 Mayıs 2023'te de 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Son operasyonda yakalanan 3 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.