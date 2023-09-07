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07 Eylül 2023 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 07:26:00

Canavar geri döndü

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Van Gölü kıyısında piknik yapan bir aile Van Gölü Canavarı olduğunu iddia ettiği bir cismi görüntüledi.

Van Gölü kıyısında piknik yapan bir aile Van Gölü Canavarı olduğunu iddia ettiği bir cismi görüntüledi. Piknikçiler gördüklerinin sırtının tırtıklı olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini söyledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA EKİBİ

"Van Gölü Canavarı" iddiaları yeniden gündeme geldi. Canavarı gördüklerini söyleyen kişilerin belirttiklerine göre canavar 15 metre uzunluğunda, oldukça koyu bir renge sahip, sırtında sivri çıkıntıları olan, Plesiosaurus ya da Ichthyosaurus benzeri bir varlıktır. Zamanla bu varlığı gördüğünü iddia edenlerin sayısı artınca, olay basına da yansıdı ve bunun üzerine resmî kurumlar tarafından bölgeye bir bilimsel araştırma ekibi gönderildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda gölde olağan dışı herhangi bir varlığın olduğuna ilişkin hiçbir iz bulunamadı. Önceki gün Bitlis'in Tatvan İlçesinin Hanelmalı köyü mevkisinde pikniğe giden bir aile tarafından cep telefonuyla çekildiği iddia edilen görüntüler canavar efsanesini yeniden gündeme getirdi. Görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlayan aile, "Sırtı tırtıklı çok hızlı hareket ediyordu" diyerek Van Gölü Canavarı'nı gördüklerini iddia etti.

Etiketler : Van Gölü Van Gölü Canavarı canavar efsanesi
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