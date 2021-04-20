Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal paylaşım!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya geçmez isterken hayatını kaybeden ve cenazesi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi'nin fotoğrafını paylaşarak "128 Milyar Dolar nerede" diyerek skandal bir paylaşıma imza attı.

"AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." sözleriyle CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek... — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 20, 2021

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KADAK'TAN KAFTANCIOĞLU'NA SERT TEPKİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, "Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz? Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok" dedi.