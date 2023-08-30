Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı

Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.

Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.