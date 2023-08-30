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30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:24:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:24:00

Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.

Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Etiketler : çanakkale çan orman yangını
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