Çanakkale'de deprem!

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13 Aralık 2022 Salı 07:25:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 07:25:00

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Kaynak: AA

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Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Çanakkale Biga ilçesi
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