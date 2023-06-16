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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı
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16 Haziran 2023 Cuma 20:11:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 20:11:00

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "KB-4304" botuyla düzenlediği operasyonda, Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Etiketler : çanakkale düzensiz göçmen sahil güvenlik
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