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23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:35:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:35:00

Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen iki köy dronla görüntülendi

Kaynak: AA

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Çanakkale'den dün başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangını bazı köylerde de etkili oldu.

Damyeri mevkisinde dün başlayan ve 15 kilometrelik hat boyunca etkili olan yangının kontrol altına alınması için 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi, yaklaşık 2 bin 700 personelle yoğun çalışma yürütülüyor.

    Yangın nedeniyle tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 5, Yağcılar'da 4 ev ile bazı ahırlar hasar gördü.

    Ekiplerin yardımıyla çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği köylerde, bazı hayvanlar telef oldu.

    Ulupınar ve Yağcılar'da yangının etkileri, AA ekibince dronla görüntülendi.

    Bu arada, Ulupınar ile Saraycık köyleri arasındaki ormanlık alanda ise yangınla mücadele çalışması sürüyor.

    Etiketler : Damyeri mevkisi Çanakkale iki köy dronla görüntülendi
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