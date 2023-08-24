Çanakkale'deki orman yangınında 3. gün! Alevlerle mücadele sürüyor

Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı.

Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı.

Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı.

Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da küle çevirdi. Yangında büyük hasar alan Yağcılar Köyü'nde ise mezarlıklar alevlere teslim oldu.

Çanakkale'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü'nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu. Diğer yandan Yağcılar Köyü'nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.