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Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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18 Temmuz 2023 Salı 12:56:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 12:56:00

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Çanakkale'de devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Etiketler : Kızılkeçili köyü yangın Çanakkale
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