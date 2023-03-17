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17 Mart 2023 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 16:43:00

Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolunun yarın açılacağını ve yolun, "bölünmüş yol" standardına yükseltilmesiyle seyahat süresinin de 20 dakika kısalacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şanlı Türk tarihinde yerini alan Çanakkale'nin, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara denizlerini dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu bildirdi.

Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat devlet yolunun, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin 32 kilometresini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 tünel yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YILLIK 161 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK"

Karaismailoğlu, proje ile daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun, bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa-Uzunköprü-Keşan-Gelibolu-Eceabat-Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelibolu-Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergah 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Gelibolu-Eceabat yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır."

Etiketler : adil karaismailoğlu çanakkale gelibolu eceabat devlet yolu

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