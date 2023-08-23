Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken yanan alanlar havadan görüntülendi.

Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve saatlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININA 7 UÇAK VE 22 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD: BÖLGEDEKİ 10 KÖYDE 337 HANE, BİN 104 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale'de meydana gelen yangın bölgesindeki 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD, Çanakkale'de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır" denildi.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 1251 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

BAKAN YUMAKLI, ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN KÖYLERDE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alana yayılan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Ateş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile yangın sonrası tahliye edilen köyleri ziyaret ederek, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Yangın nedeniyle 4 evin hasar alan Yağcılar ile 3 evin hasar gördüğü Ulupınar köylerine giden Bakan Yumaklı, daha sonra Aşağıokçular, Sarıcaeli ve Belen köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Kalabaklı köyünde konuşlanan Yangın Yönetim Aracı'nda son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yağcılar köyünde, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir vatandaşın yanına giden Bakan Yumaklı, "Ben Tarım Bakanıyım. Sizin yanınıza geldik. Dedik, hem sizinle paylaşalım, gözümüzle biz de görelim. Ama o yalancıları bir kenara bırakacağız işimize bakacağız. Şimdi biz sizden dua istiyoruz. Biz çalışacağız, siz dua edeceksiniz." dedi.

BAKAN YUMAKLI: YAKLAŞIK 1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Çanakkale'de devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini söyledi.