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27 Eylül 2023 Çarşamba 17:41:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 17:41:00

Çanakkale'de orman yangını

Kaynak: AA

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Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde yine yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın, Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Etiketler : orman yangını itfaiye müdahalesi yıldırım düşmesi
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