VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyoğlu'nda 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Yunanistan'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabalara destek
LPG ithalatı azaldı
Soykırım vahşeti devam ediyor: Gazze'de 5 bin 379 öğrenciyi öldürüldü!
Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi
Çevre şehirlerde de hissedildi: Çanakkale'de korkutan deprem
27 Şubat 2024 Salı 16:20:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 16:20:00

Çevre şehirlerde de hissedildi: Çanakkale'de korkutan deprem

ABONE OL

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Etiketler : Çanakkale deprem Biga 4.6 şiddet
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX