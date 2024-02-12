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Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
12 Şubat 2024 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 16:11:00

Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün 14.30-23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Etiketler : çanakkale hava trafik yasak skuter yasak
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