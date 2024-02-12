Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Kaynak: AA
Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bugün 14.30-23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.
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