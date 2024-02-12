Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün 14.30-23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.