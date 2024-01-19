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19 Ocak 2024 Cuma 22:37:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 22:37:00

Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak Çanakkale genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Etiketler : hava koşulları yasak trafik Çanakkale
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