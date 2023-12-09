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09 Aralık 2023 Cumartesi 16:48:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 16:48:00

Çanakkale'de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: IHA

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Çanakkale'de içinde 23 yolcusu bulunan Metro Turizme ait yolcu otobüsü motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yaralı yada can kaybı yaşanmadı.

Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale-Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Çanakkale seferi yapan Göksel Borçlu idaresindeki 34 ZZ 5483 plakalı içerisinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüs nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otobüsün yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Etiketler : canakkale otobus yangin metro turizm canakkale kaza
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