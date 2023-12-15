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15 Aralık 2023 Cuma 17:55:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 17:55:00

Çanakkale'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Kaynak: IHA/AA

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Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı otodan hırsızlık olayının faali ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma hırsızlık suçundan toplamda hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : tutuklama ceza mahkemesi KASTAMONU
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