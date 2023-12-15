Çanakkale'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Kaynak: IHA/AA
Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı otodan hırsızlık olayının faali ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma hırsızlık suçundan toplamda hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- AB de soykırıma sessiz kaldı! Gazze'de ateşkes için oy birliği sağlanamadı
- Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu... 5 terörist SİHA ile öldürüldü
- Çanakkale'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
- Gaziantep jandarmasından kaçakçılara operasyon: 9 gözaltı
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
- İsrail'den ABD'de cadı avı: İfşa oldular!