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11 Mart 2024 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 14:53:00

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Kaynak: AA

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yarın Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Etiketler : çanakkale fırtına feribot seferleri
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