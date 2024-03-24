Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
- Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
- Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
- Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
- İstanbul ve Ankara için peş peşe fırtına uyarısı
- Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın