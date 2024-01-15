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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
15 Ocak 2024 Pazartesi 11:25:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 11:25:00

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

Etiketler : çanakkale fırtına feribot seferleri
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