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29 Eylül 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 15:30:00

Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taşla kıran kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'de, AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taş atarak kıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Atatürk Caddesi'nde 18 Mart Stadyumu'nun karşısındaki AK Parti Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin ortak seçim ofisinin camları parke taşı atılması neticesi kırıldı.

İhbar üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, seçim ofisine zarar veren kişinin S.E. olduğunu belirlendi.

Gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın saat 07.00 sıralarında genel ve yerel seçimler için açtıkları Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait seçim irtibat bürosunda gerçekleştiğini belirterek, "Böyle şeylerin yaşanması çok kötü, keşke yaşanmasaydı." dedi.

Çevredeki bir kameranın kayıtlarında, yolun karşısından AK Parti seçim ofisinin önüne yürüyen S.E'nin bir süre burada bulunan bisikletle uğraştığı, parke taşını söküp cama fırlattıktan sonra bu bisiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

Etiketler : çanakkale ak parti seçim ofisi saldırı
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