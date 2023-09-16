Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı

Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Kuşkaya Burnu mevkisinde yaptıkları operasyonda Afganistan uyruklu 18'i erkek, 16'sı kadın, 33'ü çocuk düzensiz göçmen ile 1'i erkek 2'si çocuk 3 Türk vatandaşını yakaladı.

Jandarma ekipleri operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Türk vatandaşları arama kaydı olmadığı için serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Olay yerinde, bir bot motoru ve bir şişme deniz botu ele geçirildi.