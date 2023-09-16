VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Evlilik öncesi SMA taramalarıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere başlandı
Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı
MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30:00

Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen ile 3 Türk vatandaşı yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Kuşkaya Burnu mevkisinde yaptıkları operasyonda Afganistan uyruklu 18'i erkek, 16'sı kadın, 33'ü çocuk düzensiz göçmen ile 1'i erkek 2'si çocuk 3 Türk vatandaşını yakaladı.

Jandarma ekipleri operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Türk vatandaşları arama kaydı olmadığı için serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Olay yerinde, bir bot motoru ve bir şişme deniz botu ele geçirildi.

Etiketler : çanakkale düzensiz göçmen insan kaçakçılığı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX