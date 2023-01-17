Çanakkale'de deprem

17 Ocak 2023 Salı 13:07:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 13:07:00
Çanakkale'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedildi.
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