"Çanakkale, Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin bilinmesi varoluşumuz için önem arz ediyor"

"Çanakkale, Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin bilinmesi varoluşumuz için önem arz ediyor"

İstanbul'da, 952'inci Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı basın toplantısı düzenledi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okmeydanı'ndaki vakıfta düzenlenen basın toplantısında, vakıf olarak 7 yıldır Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma programı etkinlikleriyle ilgili sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Temel amaçlarının dünyanın en iyi okçularını yetiştirmek olduğunu dile getiren Yıldız, "Bu topraklarda varoluş hikayemizin başladığı yer İstanbul'un fethini, aynı şekilde Anadolu'nun fethini de gelecek nesillere bir şuur olarak aktarmak üzere etkinliklerin 7'ncisini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yıldız, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl Okçular Vakfı olarak bir dizi etkinlikler planladıklarını söyledi.

Bu topraklardaki varoluş hikayesinin kahramanlarını ve şehitlerini asla unutmayacaklarını belirterek, gerçekleştirecekleri programın 3 gün devam edeceğini, hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te eş zamanlı kültür sanat etkinlikleri olacağını dile getirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Çanakkale ve Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Ahlat ve Malazgirt'in de tanınması, bilinmesi, bu dönüm noktasının hakkıyla hatırlanması bizim bu topraklardaki varoluşumuz için, kimliğimizin yeniden inşası ve ihyası için büyük önem arz ediyor." dedi.

Malazgirt dendiği zaman meydan savaşının, Ahlat dendiği zaman da Türk kültürünün bu topraklarda kök salmasının hatırlandığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Oradaki Selçuklu mezarları bizim buradaki adeta tapumuz, bu toprakların tapusu. Oradaki arkeolojik çalışmalarda bir ivmelenme yaşandı. Oradaki akademik çalışmalarda bir hızlanma oldu. Yakındaki Kars Ani'de, fethi Malazgirt'ten daha önce gerçekleşen Ani'de çalışmaların hızlandığını görmek aynı zamanda bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın bu zenginliğin farkına varması, Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ziyaret etmesi, bu topraklarda bulunmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu ve bu toprakları bizim için vatan yapanın ne olduğunu anlaması bizim için önem arz ediyor."

Basın toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.