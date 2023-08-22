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22 Ağustos 2023 Salı 18:36:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 18:36:00

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine yangın engeli

Kaynak: AA

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Ulaştırma Bakanlığı, Çanakkale'de devam eden orman yangını nedeniyle gemi trafiğinin Ege'den Marmara'ya tek yönlü askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez Bölgesi'nde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale Kepez Bölgesi'nde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği aktarıldı.

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