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11 Haziran 2023 Pazar 16:21:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:21:00

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi

Boğazda seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 4 metrelik özel teknenin makineleri Lapseki'nin Çardak beldesi mevkisi açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Etiketler : çanakkale boğazı tekne kıyı emniyeti
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