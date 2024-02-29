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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
29 Şubat 2024 Perşembe 15:48:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 15:48:00

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı.

Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra transit geçişlere açıldı.

Boğaz girişinde bekletilen gemiler sırayla geçişe başladı.

Etiketler : çanakkale gemi boğaz
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