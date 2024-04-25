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25 Nisan 2024 Perşembe 20:24:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 20:24:00

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın: Gemi trafiği askıya alındı

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Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı.

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.

Etiketler : Çanakkale Boğazı Yangın Gemi Trafiği
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