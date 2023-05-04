VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
Almanya'da yangın: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Bakan Akar: Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
04 Mayıs 2023 Perşembe 23:11:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 23:11:00

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.

Cibuti'den İstanbul'a giden 180 metre uzunluğundaki "Deniz M" isimli geminin makineleri, Bademlik mevkisi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Etiketler : Çanakkale Boğazı Gemi Çanakkale Boğazı
Düştüğümüz en güzel tuzak

Düştüğümüz en güzel tuzak
Köpeğini sete götürdü

Köpeğini sete götürdü
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz

Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
Elif heyecanı

Elif heyecanı
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX