Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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