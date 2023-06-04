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04 Haziran 2023 Pazar 18:46:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 18:46:00

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörler yardımıyla limana çekildi

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ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki Hollanda bayraklı "Slotergracht" isimli geminin makineleri Çarakkale Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki "Slotergracht" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Etiketler : çanakkale boğazı gemi hollanda
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