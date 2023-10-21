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21 Ekim 2023 Cumartesi 22:42:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 22:42:00

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana gelen yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Mısır'a seyir halinde olan 223 metre uzunluğundaki "Navios Sagittarius" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Burhanlı mevkiinde elektrik arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile "Kurtarma-5" ve Kurtarma-13" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Etiketler : elektrik arızası ÇANAKKALE GEMİ ARIZASI
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