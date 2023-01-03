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03 Ocak 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 09:45:00

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede 3 gündür etkili olan sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, kısıtlı görüş nedeniyle boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlerde bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da yoğun sis beklendiğini bildirilmişti.

Etiketler : çanakkale çanakkale boğazı gemi sis
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