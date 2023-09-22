Çanakkale Boğazı güney-kuzey yönünde yeniden trafiğe açıldı
Kaynak: AA
İstanbul'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren SAPPHO isimli tankeri kurtarmak için çalışma başlatılmıştı. Boğaz trafiği güney-kuzey yönünde yeniden trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAPPHO isimli tanker, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası verdi. 183 metrelik tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.
Durum nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.