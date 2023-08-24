Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Kaynak: AA
Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, saat 11.00'den itibaren güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.
Çanakkale-Çan yolu da ulaşıma açıldı
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğleden önce Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etmişti.
- Türkiye uçuşunda bomba paniği
- İstanbul'da dron destekli denetim
- Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
- İstanbul'da 65 yaş üstündekiler, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edecek
- Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması