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24 Ağustos 2023 Perşembe 13:56:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 13:56:00

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, saat 11.00'den itibaren güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

    Çanakkale-Çan yolu da ulaşıma açıldı

    Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğleden önce Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etmişti.

    Etiketler : Çanakkale Çanakkale-Çan yolu gemi trafiği
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