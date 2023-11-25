VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in ölüye de saygısı yok: Katlettikleri Filistinlerin cesetlerini kaçırdı
DMM'den "Ankara Beştepe KYK yurdunda asansör düştü" iddialarına cevap gecikmedi
İşgalci İsrail zulmü ateşkes dinlemiyor: Cenin'de iki hastane kuşatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
BUDO seferlerine fırtına engeli
Fox News ile İsrail'den ucuz kurgu: İletişim Başkanlığı 'pusu' iddialarını yalanladı
25 Kasım 2023 Cumartesi 23:46:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 23:46:00

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, kuzeyden güneye transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın tek yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Etiketler : fırtına ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX