Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.
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