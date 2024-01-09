Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.
İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.
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