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09 Ocak 2024 Salı 14:38:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 14:38:00

Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Etiketler : çanakkale boğazı hava koşulları gemi geçişi
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