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04 Kasım 2023 Cumartesi 16:13:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:13:00

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü kapatıldı

Kaynak: AA

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Kuvvetli fırtınanın hakim olduğu Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

AA'da yer verilen habere göre, Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Etiketler : gemi geçişi Çanakkale Boğazı FIRTINA
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