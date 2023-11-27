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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı
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27 Kasım 2023 Pazartesi 01:25:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 01:25:00

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Kaynak: IHA

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Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu'na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : sağanak yağış yıldırım asker yaralandı
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