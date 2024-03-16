VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu ayarı iyice kaçırdı! 'Balıkçı' sorusunu soran genci böyle azarladı
Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yarın hizmete girecek
Türk teknoloji girişimlerini dünya vitrinine çıkaracak stratejide 2028 rotası çizildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım Cebimde uygulamasına "Tarımsal Sulama" modülü eklendi
Gümrük Muhafaza ekiplerince 252 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
16 Mart 2024 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 12:30:00

Çanakkale açıklarında batan bottaki kayıp göçmenler aranıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmasına devam ediliyor.

Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması ikinci gününde havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

Bölgede 500'ün üzerinde personel, kayıp düzensiz göçmenleri arıyor. Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Büyük Kemikli mevkisinde karadan aramalara katılıyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında ulaştığı 7'si çocuk 22 kişinin cesetleri, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildikten sonra ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morglarına götürülmüştü.

Etiketler : çanakkale eceabat bot düzensiz göçmen kayıp
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX