Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kaynak: AA
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise "KB-111" ve "TCSG-8" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki 2 lastik botta Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 72 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Bakan Güler duyurdu: KAAN için heyecanlandıran açıklama
- Mardin'deki 'narkogüç' operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
- Bolu Dağı Tünelinde heyelan riski: Geçici süreliğine trafiğe kapatıldı
- Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
- UNRWA'dan acil ateşkes çağrısı: "Yakıta ihtiyacımız var"
- İzmir'de uyuşturucu operasyonu