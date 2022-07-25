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25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:35:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:35:00

Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tekne içinde 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, seyir hareketlerinden şüphelenilen bir balıkçı teknesini takibe aldı.

Bir süre takip edilen tekneye Bozcaada açıklarında "TCSG-66" ve "TCSG-908" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 226 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Operasyon Bozcaada ilçesi
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