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01 Ocak 2024 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 18:26:00

Çanakkale açıklarında 169 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki operasyonlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Ayvacık açıklarında 4 ayrı operasyon düzenledi.

MORAD 12 mobil radarı ve yüzer unsurların desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Ezine açıklarındaki operasyonda ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) tarafından hareketli lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : Çanakkale düzensiz göçmen operasyonları
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