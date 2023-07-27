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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:41:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:41:00

Can suyu' olmak için hayır çarşısı açtılar

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Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkanda açılan hayır çarşısında, İHH gönüllüleri, kadın kooperatifleri ve kentteki hayırseverlerin bağışladıkları yöresel yiyecek, kıyafet ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkanda açılan hayır çarşısında, İHH gönüllüleri, kadın kooperatifleri ve kentteki hayırseverlerin bağışladıkları yöresel yiyecek, kıyafet ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle Afrika'da su kıtlığı çeken bölgelerde su kuyusu açtırmak istediklerini söyledi. Güler, birçok vatandaşın Afrika'ya "can suyu" olmak kendilerine önemli destekte bulunduğunu söyledi.

Etiketler : Can suyu Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği
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