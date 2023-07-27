Can suyu' olmak için hayır çarşısı açtılar

Can suyu' olmak için hayır çarşısı açtılar

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkanda açılan hayır çarşısında, İHH gönüllüleri, kadın kooperatifleri ve kentteki hayırseverlerin bağışladıkları yöresel yiyecek, kıyafet ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle Afrika'da su kıtlığı çeken bölgelerde su kuyusu açtırmak istediklerini söyledi. Güler, birçok vatandaşın Afrika'ya "can suyu" olmak kendilerine önemli destekte bulunduğunu söyledi.