Mucize kurtuluşlar... "Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

04:48 Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor.

03:49 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.Malatya'nın Darende ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na gönderildi

02:27 Malatya'nın Darende ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na gönderildi

01:39 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için Sırbistan'da toplanan yardımlar, Belgrad'dan Türkiye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

00:45 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da görev yapmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

00:09 Gürcistan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye rotasyon amacıyla yeni bir arama kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.

23:57 Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzedelerin sayısının 5 bin 459 olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.