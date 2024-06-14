Can dosta özel mesai

Aydın'da yaşayan 7 torun sahibi 78 yaşındaki Muharrem Yılmaz, 2 yıl önce bir restoranın bahçesinde gördüğü sahipsiz köpek yavrularından birini sahiplendi. Toprak'ın torunun skuter'ı ile oynadığını gören Muharrem Amca, o günden sonra skutere bindirdiği köpeğiyle yürüyüşe başladı.

Parktaki salıncaklara binmeyi de seven köpeği için bahçesine meyve kasasından salıncak yapan Muharrem Amca, günlerini köpeğiyle geçiriyor. Ayağında protez olmasına rağmen Toprak için yürüdüğünü söyleyen Muharrem Amca "Onu torunlarımdan ayırmıyorum" diyor.